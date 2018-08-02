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Süper Lig'in yeni ekibine müjde! Transfer yapabilecek

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'ne verilen transfer yasağı kaldırıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:28
Süper Lig'in yeni ekibine müjde! Transfer yapabilecek

1'inci Lig'i geçen sezon ikinci sırada noktalayarak bu sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün zorlu süreçleri geride bıraktığı, transfer yasağının kaldırıldığı ve oyuncuların lisans işlemlerinin tesciline başlandığı kaydedildi.

Ankara ekibinin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Transfer yasağımız resmi olarak kalkmıştır. Yeni sezonda da başarılı olabilmek için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir. Süper Lig'in maliyeti geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksektir. Bu maliyeti karşılayabilmek ve camiamızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için teknik heyetimizle birlikte gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcamaktayız. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına 8 gün kaldı. Bu sezon transfer yasağını son güne bırakmadan kaldırdık ve futbolcularımızın lisans işlemlerinin tesciline başladık. Çok zorlu süreçleri geride bırakarak hak ettiğimiz Süper Lig'e tertemiz iki şampiyonlukla geri döndük. Yeni başarıların yakalanabilmesi ve yeni hedeflere ulaşılabilmesi adına her zamankinden daha fazla başarılarımızda önemli bir etken olan desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Bu anlamda taraftarlarımızı ve camiamızı Passolig ve kombine kartı almaya davet ediyor, Passolig ve Kombine satışında kulübümüze yakışan rekor düzeyinde satış elde edeceğimizi ümit ediyoruz."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:28
  1. SÜPER LİG
  2. Ankaragücü

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