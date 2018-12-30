Süper Lig'in pes etmeyenleri

Süper Lig'in ilk devresinde oynanan 13 maçta skorda geriye düşen takımlar, galibiyete ulaşmayı başardı

Devre arasına girilen Süper Lig'de, 46 maçta ilk golü atan takımlar bu üstünlüklerini koruyamadı. Bu karşılaşmaların 13'ünde ilk golü kalelerinde gören takımlar galip gelirken, 33'ünde ekipler birer puanın sahibi oldu.

- Skoru lehine çevirenler

Süper Lig'in ilk yarısında 10 takım, geriye düştükleri müsabakalarda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Antalyaspor, 3 kez ilk golü kalesinde gördüğü maçları kazanırken, Galatasaray da geriye düştüğü 2 karşılaşmada galip gelmeyi bildi.

Beşiktaş, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da geriye düştüğü birer müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa ikişer müsabakada, Akhisarspor, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü de birer maçta üstünlüklerini koruyamayarak yenildi.

- 2-0'dan dönenler

Süper Lig'in ilk devresinde 3 takım, 2-0 geriye düştükleri maçları kazanma başarısı gösterdi.

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Kasımpaşa, 54. dakikada 2-0 geriye düşmesine karşın, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor ise 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk ettiği müsabakada 37. dakikada 2-0 yenik durumdayken, önemli bir geri dönüşe imza atarak, maçı 4-2 kazandı.

Ayrıca 13. hafta mücadelesinde Akhisarspor'a karşı 2-0 geriye düşen Bursaspor da karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

Ligin ilk devresinde ilk golü kalelerinde görmelerine rağmen maçı galip tamamlayan ekiplerin karşılaşmaları şöyle:

Hafta Maç Skor 1 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 1 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3 1 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 2-3 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş 1-3 4 Antalyaspor-Çaykur Rizespor 2-1 4 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3 6 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor 2-1 7 Trabzonspor-Kasımpaşa 4-2 11 Kasımpaşa-Antalyaspor 1-2 12 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor 1-2 13 Akhisarspor-Bursaspor 2-4 15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor 1-3 17 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor 4-2

- Beraberlikler

Süper Lig'de 33 maçta ise ilk golü atan takımlar üstünlüğünü koruyamadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu müsabakalardan 2. haftadaki Antalyaspor-Atiker Konyaspor maçında konuk ekip 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 üstünlük kurmasına rağmen müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

8. haftada 4-4 biten Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında ev sahibi ekip 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 geriye düştü. Daha sonra skoru 4-2'ye taşıyan konuk ekip, maçın devamında 2 gole engel olamadı.

Ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe, 15. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakasında Çaykur Rizespor, 16. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Beşiktaş ve aynı haftadaki Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-0 geriye düşmelerine rağmen 2-2'lik beraberliği yakaladı.