Süper Lig'in kombine şampiyonu belli oldu

18 takım 1 Ağustos itibariyle yüzde 42 artışla 224 milyon liralık kombine sattı. Bu rakamın yüzde 39’unu tek başına Fenerbahçe elde etti.

Geçtiğimiz yıllara göre sönük geçen transfer sezonuna rağmen Süper Lig’deki takımların taraftarları kombinelere büyük ilgi gösterdi.18 takım bir önceki sezon toplamda 157.7 milyon TL kombine geliri elde ederken, bu rakam satışların devam etmesine ve sezonun başlamamasına rağmen yüzde 42 arttırarak 224 milyon TL’ye çıktı. Bunda da 4 büyük kulübün etkisi oldu. Ali Koç’un başkan seçilmesiyle Fenerbahçe bu sezon kombine satışını en çok arttıran takım olurken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da bir önceki sezona göre daha fazla kombine satmayı başardı. Anadolu kulüplerin de ise satışlar bir önceki sezona göre düşük seyretse de, sezonun başlamasıyla rakamların yukarı çıkması bekleniyor.



1 Ağustos itibariyle elde ettiği 224 milyon TL’lik kombine gelirinin önemli bir bölümü ise 4 büyüklerden geldi.Bu sezon kombine satışlarında en dikkat çeken artış Fenerbahçe’de yaşandı. Sezon sonunda Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, günlerce kuyrukta sıra bekleyen Fenerbahçe taraftarı toplamda 39 bin 350 adet kombine kart aldı. Taraftarlar bu kartlar için toplamda 89 milyon lira ödedi. Böylece 18 takımın topla gelirinin yüzde 39’unu tek başına Fenerbahçe yapmış oldu. En çok kombine kart satışı yapan ikinci takım ise Galatasaray oldu. 2017-2018 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı takım toplamda 35 bin 600 adet kombine kart sattı. Son iki sezondur kendi evinde adeta kapalı gişe oynayan Beşiktaş da bu sezon, bir önceki yıla göre daha fazla kombine satmayı başardı. Siyah-beyazlılar geçen sezon 30 bin 100 adet kombine kart satarken, bu sezon 30 bin 809 adet kombine sattı. Trabzonspor da bir önceki yıla göre kombine kart sayısını arttıran takımlar arasında.

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Kombine satışlarında beklentilerin altında kalan takımların başında ise Antalyaspor geliyor. Mali sıkıntılar içerisindeki kulüp bir önceki sezon toplamda 17 bin adet bilet satışı gerçekleştirmişti. Ancak kulüp bu sezon sadece 2 bin 900 adet kombine kart satabildi. Sivasspor ve Alanyaspor bir önceki sezonun kombine sayısını yakalamak üzere.