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Süper Lig'in kart dosyası

- Ligde 2018-2019 sezonunda bin 355 sarı, 79 da kırmızı kart çıktı- Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor 9'ar kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergilerken, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir tüm maçlarını 11 kişi tamamladı- Bu iki takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Trabzonspor, ligin centilmeni oldu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
Süper Lig'in kart dosyası

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kırmızı kart görmeden tamamlarken, Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor hırçın bir görüntü sergiledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda oynanan 306 maçta toplam bin 355 sarı, 79 da kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor, 9'ar kırmızı kartla ligin en hırçın takımları oldu.

Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans ortaya koyan ve ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de Slimani, Roberto Soldado (2), Jailson, Roman Neustaedter, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar kırmızı kart gördü.

Ligi 5. bitiren ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Issam Chebake, devre arası Fenerbahçe'ye giden Sadık Çiftpınar, Guilherme, Adem Büyük, Erkan Kaş, Mustafa Akbaş (2), Thievy Bifouma ve Arturo Mina oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizespor 8, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Göztepe 7'şer kırmızı kartla hırçın ekipler arasında yer aldı.

Şampiyon Galatasaray sezonu 3 kırmızı kartla kapatırken, üçüncü sıradaki Beşiktaş'tan ise 5 oyuncu ihraç edildi.


- Tüm maçları 11 kişi tamamladılar


Süper Lig'de 18 takımdan 2'si tüm maçları 11 kişi tamamladı. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in futbolcuları, 34 haftalık periyotta kırmızı kart görmedi.

Bu iki takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Trabzonspor, "ligin en centilmen takımı" oldu.

Ligi 4. sırada bitiren Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavili ekip, sezonu 67 sarı kartla kapadı. Şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Medipol Başakşehir ise 34 haftada 69 sarı kart gördü.

İlk 33 haftayı 11 kişi tamamlayan Bursaspor, son hafta kızardı. Küme düşen yeşil-beyazlı ekipte Diafra Sakho, 34. hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta oyundan ihraç edildi.


- En çok sarı kart görenler


Sarı kart istatistiklerinde ise ilk sırada Atiker Konyaspor yer aldı. Hakemler, 34 maçta sarı kartını 87 kez Atiker Konyasporlu oyunculara gösterdi.

Atiker Konyaspor'un ardından MKE Ankaragücü 86, Beşiktaş 85, Galatasaray ve Fenerbahçe 84'er, Akhisarspor 82 sarı kartla sıralandı.

En az sarı kart ise Demir Grup Sivasspor'a çıktı. "Yiğidolar" sezonu 61 sarı kartla tamamladı.

Ligde en çok sarı kart 31. haftada görüldü. Söz konusu haftada düdük çalan hakemler, 55 kez sarı kartına yöneldi.


- Derbinin ardından ortalık karıştı


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, maçın sonunda Galatasaray'dan Badou Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Soldado ve Jailson'a kırmızı kartını gösterdi.

Ligde en fazla kırmızı kart 10, 11 ve 34. haftalarda çıktı. Söz konusu üç haftada hakemler, 5'er kez kırmızı kartına başvurdu.


- Kart dosyası


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda takımların kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart
Akhisarspor822
Antalyaspor786
Atiker Konyaspor 874
Aytemiz Alanyaspor73 6
Beşiktaş85 5
Bursaspor771
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 64 2
Çaykur Rizespor68 8
Demir Grup Sivasspor 61 4
Evkur Yeni Malatyaspor799
Fenerbahçe84 9
Galatasaray843
Göztepe64 7
İstikbal Mobilya Kayserispor79 7
Kasımpaşa68 2
Medipol Başakşehir69 -
MKE Ankaragücü864
Trabzonspor67 -

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
  1. Fenerbahçe
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  3. kart
  4. SÜPERLİG
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