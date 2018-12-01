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Süper Lig'in eski hakemi, ölü olarak bulundu

Süper Lig'in eski hakemlerinden Fahri Durmuş, müdürlüğünü yaptığı lisenin lojmanında ölü olarak bulundu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:24
Süper Lig'in eski hakemi, ölü olarak bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde lise müdürü olarak görev yapan Süper Lig'in eski yardımcı hakemlerinden Fahri Durmuş, kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde İbrahim Mete Bulvarı üzerindeki Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lojmanında meydana geldi. Lise Müdürü Fahri Durmuş, iddiaya göre okulun bahçesindeki lojmandan dışarı çıkarak, çevredekilerden 112 Acil'i aramalarını istedikten sonra tekrar içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş'u lojmanda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis soruşturma başlattı

Olayı duyup, okula gelen Durmuş'un yakınları ve meslektaşları, gözyaşlarına boğuldu. Durmuş'un cenazesi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Durmuş'un geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa çulcu'dan başsağlığı mesajı

Süper Lig'in eski hakemlerinden Mustafa Çulcu da Fahri Durmuş'un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Mustafa Çulcu, "Süper Lig yardımcı hakemlerimizden Fahri Durmuş kardeşime Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, sevenleri ve hakem camiasının başı sağolsun. Sabırlar dilerim" yazdı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:24
  1. Adana
  2. Süper Lig eski hakemi
  3. Fahri Durmuş
  4. Kalp krizi
  5. ölü bulundu

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