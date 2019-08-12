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Süper Lig'in en hızlı golcüleri

- Ligin 61 yıllık geçmişinde en erken golü, Denizlispor formasıyla Darryl Bevon Roberts attı- Eskişehir'de 29 Kasım 2008'de yapılan ve Eskişehirspor'un Denizlispor'u 4-3 yendiği maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Roberts, lig tarihinin en erken golünü kaydetti

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
Süper Lig'in en hızlı golcüleri


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Bu sezon 62 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı.

Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Roberts, aynı zamanda lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetmiş oldu.

Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006'da Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan ve konuk takımın 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.


- İlk 30 saniyede atılan diğer goller


Türkiye'nin en üst kademe liginde bu iki golün yanı sıra ilk 30 saniye içinde atılan diğer goller şöyle:

17. saniye: 2007-2008 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maçında Trabzonsporlu Umut Bulut.

18. saniye: 2001-2002 sezonunda Galatasaray-Göztepe maçında Galatasaraylı Vedat İnceefe.

20. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın. 2009-2010 sezonunda Kasımpaşa-Kayserispor maçında Kasımpaşalı Yekta Kurtuluş. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa-Osmanlıspor maçında Kasımpaşalı Andre Castro De Pereira.

21. saniye: 1995-1996 sezonunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli Elvir Bolic.

22. saniye: 2005-2006 sezonunda Denizlispor-Beşiktaş maçında Denizlisporlu Alessandro Andrade de Oliveira. 2008-2009 sezonunda Denizlispor-Gençlerbirliği maçında Gençlerbirliği'nden James Troisi. 2008-2009 sezonunda Kocaelispor-Gaziantepspor maçında Kocaelispor'dan Ahmet Dursun. 2010-2011 sezonunda Manisaspor-Kardemir Karabükspor maçında Manisasporlu Jashua Simpson.

24. saniye: 1998-1999 sezonunda Kocaelispor-Adanaspor maçında Adanasporlu Ali Asım Balkaya. 2007-2008 sezonunda Konyaspor-Manisaspor maçında Manisasporlu Filip Holosko.

25. saniye: 2006-2007 sezonunda Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Gençlerbirliği'nden Okan Öztürk.

26. saniye: 2009-2010 sezonunda Sivasspor-MKE Ankaragücü maçında Sivassporlu Yannick Kamanan. 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa-Konyaspor maçında Konyasporlu Hasan Kabze.

27. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın.

28. saniye: 2011-2012 sezonunda Samsunspor-Kayserispor maçında Kayserisporlu James Troisi. 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında Yeni Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu.

30. saniye: 2002-2003 sezonunda Gaziantepspor-Elazığspor maçında Gaziantepsporlu Erdal Güneş. 2007-2008 sezonunda Ankaraspor-Kayserispor maçında Kayserisporlu Gökhan Ünal. 2017-2018 sezonunda Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Galatasaraylı Younes Belhanda.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
  1. Darryl Bevon Roberts
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  4. SÜPERLİG

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