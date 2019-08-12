0553 313 94 23

Süper Lig'in en gollü maçları

- Ligin 61 yıllık geçmişinde, 10 ve daha fazla gol atılan toplam 13 karşılaşma yapıldı- Fenerbahçe'nin 1991-1992 sezonunda Gaziantepspor'u 8-4 yendiği karşılaşma,atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası oldu- Süper Lig'in son 14 sezonunda sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi- Lig tarihinde şimdiye dek en gollü beraberlikler, 4-4'lük skorlarla 10 kez yaşandı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:15
Süper Lig'in en gollü maçları


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Bu sezon 62 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma,atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.


- 13 özel maç


Ligde geride kalan 61 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 14 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.


- "Dört büyükler"in katkısı


Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.


- Ligin en fazla gol atılan maçları


Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 61 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

SezonMaç Sonuç
1991-92 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8 - 4
1983-84Galatasaray-Adana Demirspor 9 - 2
1986-87Malatyaspor-Rizespor 7 - 4
1997-98 Kayserispor-Trabzonspor 5 - 6
1967-68Göztepe-Feriköy 9 - 1
1986-87Eskişehirspor-Antalyaspor 7 - 3
1988-89Galatasaray-Adana Demirspor 7 - 3
1989-90Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0
1994-95Samsunspor-Petrolofisi 8 - 2
1994-95 Altay-Beşiktaş 2 - 8
1994-95 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3 - 7
2002-03 Beşiktaş-Göztepe 7 - 3
2004-05 Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor 6 - 4


- En gollü beraberlikler


Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

SezonMaçSonuç
1967-68Beşiktaş-Galatasaray

4 - 4

1982-83Fenerbahçe-Galatasaray

4 - 4

1995-96 Samsunspor-İstanbulspor

4 - 4

2000-01Adanaspor-Kocaelispor

4 - 4

2001-02 Gençlerbirliği-Diyarbakırspor

4 - 4

2001-02 Kocaelispor-MKE Ankaragücü

4 - 4

2006-07 Antalyaspor-Beşiktaş

4 - 4

Kayserispor-Antalyaspor

4 - 4

2014-15Trabzonspor-Gaziantepspor

4 - 4

2018-19Yeni Malatyaspor-Sivasspor

4 - 4


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:15
  1. Beşiktaş
  2. en çok gol atılan maçlar
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra..
    2. Vali Su, güvenlik güçleri ile..
    3. İstanbul’da boş kalan yollar havadan..
    4. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    5. TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da..
    6. Hayvan pazarlarında kurban satışı..
    7. Siyasi partilerden bayramlaşma..
    8. Haliliye Belediyesi’nden kurban kesim..
    9. Havuz keyfinin kâbusa dönmesin
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa..
    12. AK Parti Çorum Teşkilatlarında..
    13. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Büyükşehir’in mobil mezbahalarına tam..
    15. Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı
    16. MHP’ye bayram ziyaretleri
    17. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt..
    18. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem karateyi..
    19. Edremit’te bayramlaşma yapıldı
    20. Başkan yardımcılarından aşevine bağış
    21. "Vodafone Red Kontrol" işletmelere..
    22. Kars’ta bayram uygulaması
    23. Türk Hava Kurumu toplanan kurban..
    24. Muş Belediyesi’nde personel..
    25. ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı..
    26. Göz çevresi gençliği için; ışık dolgusu
    27. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda..
    29. Bolu’da trafik kazası: 1’i bebek 6..
    30. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı