Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu
18 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de en değerli takım son şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekibin değeri 96 milyon euro.03 Eylül 2018 Pazartesi 21:42
Süper Lig'de 9 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz'da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı. Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.
EN DEĞERLİ TAKIM GALATASARAY
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın bilgilerine göre Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 26 futbolcunun toplam piyasa değeri 96 milyon 650 bin Euro. Cimbom'da Stoke City'den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro'luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.
İKİNCİ BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ FENERBAHÇE
Listede Süper Lig'in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 29 futbolcunun toplam değeri 93 milyon 450 bin Euro. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı. Sarı-lacivertlilerin takımdaki 31 futbolcusunun değeri ise 91 milyon 900 bin Euro olarak göze çarptı.
LİSTENİN DİBİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR VAR
Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor. Mavi-beyazlıların takımdaki 28 futbolcusunun değeri de 13 milyon 930 bin Euro.
Süper Lig'deki 18 takımının kadrolarının değerleri (Euro) şöyle:
Galatasaray: 96 milyon 650 bin
Beşiktaş: 93 milyon 450 bin
Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin
Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin
Trabzonspor: 49 milyon 850 bin
Bursaspor: 28 milyon 900 bin
Göztepe: 28 milyon 250 bin
Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin
Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin
Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin
Kayserispor: 21 milyon 600 bin
ÇaykurRizespor: 21 milyon 230 bin
Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin
Antalyaspor: 20 milyon 850 bin
MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin
Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin
Akhisarspor: 16 milyon 480 bin
Erzurumspor: 13 milyon 930 bin
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