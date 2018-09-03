Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Süper Lig'de 9 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz'da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı. Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.

EN DEĞERLİ TAKIM GALATASARAY

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın bilgilerine göre Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 26 futbolcunun toplam piyasa değeri 96 milyon 650 bin Euro. Cimbom'da Stoke City'den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro'luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.

İKİNCİ BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ FENERBAHÇE

Listede Süper Lig'in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 29 futbolcunun toplam değeri 93 milyon 450 bin Euro. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı. Sarı-lacivertlilerin takımdaki 31 futbolcusunun değeri ise 91 milyon 900 bin Euro olarak göze çarptı.

LİSTENİN DİBİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR VAR

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor. Mavi-beyazlıların takımdaki 28 futbolcusunun değeri de 13 milyon 930 bin Euro.

Süper Lig'deki 18 takımının kadrolarının değerleri (Euro) şöyle:

Galatasaray: 96 milyon 650 bin



Beşiktaş: 93 milyon 450 bin



Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin



Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin



Trabzonspor: 49 milyon 850 bin



Bursaspor: 28 milyon 900 bin



Göztepe: 28 milyon 250 bin



Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin



Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin



Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin



Kayserispor: 21 milyon 600 bin



ÇaykurRizespor: 21 milyon 230 bin



Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin



Antalyaspor: 20 milyon 850 bin



MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin



Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin



Akhisarspor: 16 milyon 480 bin



Erzurumspor: 13 milyon 930 bin