Süper Lig'e veda eden Karagümrük'te iç transfer: Daniele Verde'nin bonservisi alındı!
Trendyol Süper Lig'e veda ederek önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Spezia'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Daniele Verde'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu resmen kullandı. Kulüple anlaşma sağlayan Karagümrük yönetimi, İtalyan futbolcunun bonservisini eline alarak kadroda tutmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak anlaşma sağladı.
Fatih Karagümrük, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında Daniele Verde ile yeniden anlaştı.
Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Vallodolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde'ye ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.