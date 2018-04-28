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Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu

Konuk olduğu Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenen lider Çaykur Rizespor ile Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:31
Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu

1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşandı. 15:30'da başlayan 9 maçla birlikte Süper Lig'e yükselen iki takım da belli oldu.

Haftaya 3. sırada giren Ümraniyespor'a konuk olan lider Çaykur Rizespor, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

ANKARAGÜCÜ SÜPER LİG BİLETİNİ ESKİŞEHİRSPOR'UN GOLÜYLE ALDI

Lige dönen diğer takım ise Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisine Süper Lig biletini, Boluspor'la 2-2 berabere kalan Eskişehirspor getirdi.

3. TAKIM PLAY-OFF MÜKABALARINDA BELLİ OLACAK

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım, TFF 1. Lig'i 3-4-5-6. sırada bitiren takımlar arasında oynanacak Play-Off maçlarından sonra belli olacak. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:31
  1. Rize
  2. Manisa
  3. Eskişehir
  4. Bolu
  5. Ankara
  6. HABERLER

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