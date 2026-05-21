Süper Lig'den Dünya Kupası'na iki yıldız: Senegal'in dev kadrosu açıklandı!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği futbolun en büyük sahnesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanın iddialı ekiplerinden Senegal'in 28 kişilik aday kadrosu resmen ilan edildi.

Senegal Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye de kadroda yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva öncesi organizasyonda yer alacak ülkelerin kadroları belli olurken, Teknik Direktör Pape Bouna Thiaw yönetimindeki Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu da açıklandı.

SÜPER LİG'DEN 2 İSİM KADRODA

Senegal Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası aday kadrosunda, Süper Lig'de forma giyen 2 futbolcu yer aldı. Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye de kadroya davet edildi.

Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

"Kaleci: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Defans: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Ilay Camara

Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye

Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng ve Cherif Ndiaye"

