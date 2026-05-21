Cephede feci ölüm: Yanına düşen drona sopa ile parçalamak isterken can verdi! İmha mekanizmasından habersizdi

Rusya-Ukrayna savaş hattından sosyal medyaya düşen ve kısa sürede viral olan şoke edici bir video gündeme bomba gibi düştü.

Görüntülerde, yanına düşen kamikaze dronun acil durumlar için ‘kendi kendini imha’ programına sahip olduğunu bilmeyen bir asker, kaçıp canını kurtarmak yerine eline geçirdiği sopayla drona vurmaya çalışıyor.

Askerin sopayla müdahale ettiği o saliselerde dronun büyük bir şiddetle infilak etmesi sonucu, talihsiz asker olay yerinde feci şekilde can veriyor. Konu hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmazken, cephedeki bu trajik anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

DEVASA PATLAMA SANİYELER İÇİNDE HER ŞEYİ YOK ETTİ

Askerin sopayla yaptığı amansız müdahalenin hemen ardından, dronun üzerindeki mühimmat büyük bir gürültüyle infilak ediyor. Çevreye saçılan şarapnel parçaları ve yoğun duman bulutu siperi tamamen kaplarken, kendi elleriyle ölümü seçen Ukraynalı asker olay yerinde feci şekilde can veriyor.