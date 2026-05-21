Cephede feci ölüm: Yanına düşen drona sopa ile parçalamak isterken can verdi! İmha mekanizmasından habersizdi
Rusya-Ukrayna savaş hattından gelen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, modern savaş tarihindeki en akıl almaz ve dehşet verici anlardan birini gözler önüne serdi. Çatışma bölgesinde siperde bekleyen bir Ukrayna askeri, hemen yanı başına düşen ancak o esnada infilak etmeyen Rus kamikaze dronundan kaçıp canını kurtarmak yerine, eline aldığı bir sopayla drona vurdu. Askerin patlayıcı yüklü drona sertçe vurmasıyla birlikte meydana gelen devasa patlamada hayatını kaybettiği anlar, havada asılı duran bir başka keşif dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, yanına düşen kamikaze dronun acil durumlar için ‘kendi kendini imha’ programına sahip olduğunu bilmeyen bir asker, kaçıp canını kurtarmak yerine eline geçirdiği sopayla drona vurmaya çalışıyor.
Askerin sopayla müdahale ettiği o saliselerde dronun büyük bir şiddetle infilak etmesi sonucu, talihsiz asker olay yerinde feci şekilde can veriyor. Konu hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmazken, cephedeki bu trajik anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
DEVASA PATLAMA SANİYELER İÇİNDE HER ŞEYİ YOK ETTİ
Askerin sopayla yaptığı amansız müdahalenin hemen ardından, dronun üzerindeki mühimmat büyük bir gürültüyle infilak ediyor. Çevreye saçılan şarapnel parçaları ve yoğun duman bulutu siperi tamamen kaplarken, kendi elleriyle ölümü seçen Ukraynalı asker olay yerinde feci şekilde can veriyor.