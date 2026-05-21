Özgür Özel’i çıldırtacak butlan çıkışı: CHP’li vekil açık açık söyledi

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Öztürkmen, Özgür Özel’in şaibeli ve usulsüz şekilde oturduğu genel başkanlık koltuğunu kökten lağvedebilecek ‘mutlak butlan’ davasına ilişkin genel merkezin üstünü örtmeye çalıştığı gerçekleri bir bir itiraf etti. Kurultaydaki hileleri yargının çözeceğini belirten Öztürkmen, her yönden pisliğe batmış mevcut parti yönetimine meydan okuyarak adaletin vereceği karara tıpış tıpış saygı duyulması gerektiğini ilan etti.

Belediyelerindeki rüşvet çarkları ve ihale fesatlarıyla adeta bir şebeke gibi yönetilen CHP'nin, bizzat kendi kurultayının da bir hukuk hırsızlığı olduğu mahkeme koridorlarında tescilleniyor. Özgür Özel’in koltuğu gasp ettiği iddia edilen 38'inci Olağan Kurultay’a yönelik açılan iptal davasında, parti içindeki muhalif seslerin isyanı Meclis çatısı altında patlak verdi. Özgür Özel’in korkulu rüyası haline gelen "mutlak butlan" davasına ilişkin konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, genel başkanı çıldırtacak çok sert ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'MUTLAK BUTLAN' ŞAMARI

CHP’li milletvekili Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.