Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK'nın İran kolu PJAK Trump'ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Özgür Özel'i çıldırtacak butlan çıkışı: CHP'li vekil açık açık söyledi
Özgür Özel'i çıldırtacak butlan çıkışı: CHP'li vekil açık açık söyledi

CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen, yolsuzluk, rüşvet, taciz, fuhuş çeteleri, kara para aklama ve suç örgütü kurma gibi skandalların ardı arkasının kesilmediği CHP’de, Özgür Özel’in yalan ve talan üzerine kurulu siyasetine adeta bomba bıraktı.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Öztürkmen, Özgür Özel’in şaibeli ve usulsüz şekilde oturduğu genel başkanlık koltuğunu kökten lağvedebilecek ‘mutlak butlan’ davasına ilişkin genel merkezin üstünü örtmeye çalıştığı gerçekleri bir bir itiraf etti. Kurultaydaki hileleri yargının çözeceğini belirten Öztürkmen, her yönden pisliğe batmış mevcut parti yönetimine meydan okuyarak adaletin vereceği karara tıpış tıpış saygı duyulması gerektiğini ilan etti.

Belediyelerindeki rüşvet çarkları ve ihale fesatlarıyla adeta bir şebeke gibi yönetilen CHP'nin, bizzat kendi kurultayının da bir hukuk hırsızlığı olduğu mahkeme koridorlarında tescilleniyor. Özgür Özel’in koltuğu gasp ettiği iddia edilen 38'inci Olağan Kurultay’a yönelik açılan iptal davasında, parti içindeki muhalif seslerin isyanı Meclis çatısı altında patlak verdi. Özgür Özel’in korkulu rüyası haline gelen "mutlak butlan" davasına ilişkin konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, genel başkanı çıldırtacak çok sert ifadeler kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'MUTLAK BUTLAN' ŞAMARI

CHP’li milletvekili Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

