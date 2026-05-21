  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katı hal bataryada dönüm noktası! 3 dakikada şarj olacak Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine yaptı yapacağını: Dev anlaşma! Trilyoner olmaya hazırlanıyor! Rakip oluyor Toprakları petrol ve doğalgaz kaynıyor: Türkiye ile anlaşmaya geldiler ve anlaştılar Google DeepMind CEO'su iddialı konuştu: Tekilliğin eteklerindeyiz Devlet hastanesinde çalışan temzilik görevlisinin maaşı şok etti: Müge Anlı bile 'neler oluyor' dedi Baykar'ın ortağı yine yaptığı yapacağını
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan ancak son kullanma tarihi geçtiğinde ya da yapısı bozulduğunda genellikle doğrudan çöpe gönderilen güneş kremleri için ezber bozan bir geri dönüşüm yöntemi ortaya çıktı. Cildimizi UV ışınlarından koruyan filtreler zamanla özelliğini kaybetse de, kremin içeriğinde bulunan güçlü yağlar ve nemlendirici bileşenler ev temizliğinde ve eşya bakımında adeta profesyonel birer yardımcıya dönüşüyor. İşte çekmecelerin arkasında unutulmuş, tarihi geçmiş güneş kremlerini bütçenize katkı sağlayacak birer temizlik silahına dönüştürmenin 4 pratik yolu!

#1
Foto - Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor

Güneş kremleri, cildimizi UV ışınlarından korumak için güçlü filtreler, yağlar ve nemlendirici bileşenler içerir. Son kullanma tarihi geçtiğinde bu koruyucu filtreler özelliğini yitirse de kremin içeriğindeki diğer bileşenler ev işlerinde mükemmel birer yardımcıya dönüşebilir. BOZULMUŞ GÜNEŞ KREMİ NE İŞE YARAR? Eğer çekmecenin arkasında unutulmuş, yapısı bozulmuş veya tarihi geçmiş bir güneş kreminiz varsa, onu çöpe göndermeden önce bu pratik yöntemleri mutlaka deneyin:

#2
Foto - Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor

1. Deri Eşyaları Parlatın ve Besleyin Güneş kremlerinin içindeki nemlendirici yağlar, matlaşmış deri yüzeyler için harika bir bakım ürünüdür. Eski deri ceketleriniz, çantalarınız, ayakkabılarınız veya deri koltuklarınızın üzerine az miktarda bozulmuş güneş kremi sürün. Yumuşak ve mikrofiber bir bezle kremi dairesel hareketlerle yüzeye yedirin. Derinin anında parladığını, yumuşadığını ve çatlak görünümünün azaldığını göreceksiniz.

#3
Foto - Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor

2. Makasları Keskinleştirin ve Temizleyin Zamanla körelen veya üzerinde yapışkan kalıntıları biriken makasları eski formuna getirmek güneş kremiyle çok kolay. Makasın bıçak kısımlarına ince bir tabaka halinde güneş kremi sürün. Makası birkaç kez açıp kapatarak kremin her yere yayılmasını sağlayın. Ardından temiz bir peçeteyle silin. Bu işlem hem metalin paslanmasını önler hem de bıçakların daha rahat hareket etmesini sağlar. 3. Etiket ve Yapışkan Kalıntılarını Sökün Yeni aldığınız bir bardağın, kavanozun ya da mobilyanın üzerinde kalan inatçı etiket izleri saç baş yoldurabilir. Güneş kreminin çözücü yapısı bu kalıntıları saniyeler içinde yok eder. Yapışkanlı bölgenin üzerine bolca güneş kremi sürün ve 5-10 dakika bekletin. Krem, yapışkanın kimyasal yapısını yumuşatacaktır. Süre sonunda nemli bir bezle ovalayarak kalıntıyı kolayca temizleyin.

#4
Foto - Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor

4. Metal Yüzeylerdeki Pası ve Kararmayı Önleyin Güneş kremleri, metal yüzeyler üzerinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak nemle temasını keser. Musluk kenarları, kapı kolları veya metal aksesuarlar üzerindeki hafif kararmaları temizlemek için güneş kremi kullanabilirsiniz. Kremi sürüp ovaladıktan sonra parlak bir bezle silmeniz, metalin daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı olur. Önemli Uyarı! Son kullanma tarihi geçmiş, kokusu veya rengi değişmiş, yağ ve su fazı birbirinden ayrışmış güneş kremlerini kesinlikle cildinize uygulamayın. Bu kremler koruyucu özelliğini kaybettiği gibi ciltte tahrişe, alerjiye ve sivilcelenmeye yol açabilir. Sadece ev temizliği ve eşya bakımı gibi pratik yöntemler için değerlendirin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Gündem

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin ‘mutlak butlan’ kararıyla görev aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi...
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek
Gündem

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan, 70 milletvekili ile 10 belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacağını ifade etti.
CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...
Gündem

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

Dün yayınladığı video ile CHP'ye ikinci kez arınma çağrısı yapan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberlerini 'beğenerek takip ettiğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23