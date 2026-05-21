Çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün: Bozulmuş güneş kremi bakın ne işe yarıyor

2. Makasları Keskinleştirin ve Temizleyin Zamanla körelen veya üzerinde yapışkan kalıntıları biriken makasları eski formuna getirmek güneş kremiyle çok kolay. Makasın bıçak kısımlarına ince bir tabaka halinde güneş kremi sürün. Makası birkaç kez açıp kapatarak kremin her yere yayılmasını sağlayın. Ardından temiz bir peçeteyle silin. Bu işlem hem metalin paslanmasını önler hem de bıçakların daha rahat hareket etmesini sağlar. 3. Etiket ve Yapışkan Kalıntılarını Sökün Yeni aldığınız bir bardağın, kavanozun ya da mobilyanın üzerinde kalan inatçı etiket izleri saç baş yoldurabilir. Güneş kreminin çözücü yapısı bu kalıntıları saniyeler içinde yok eder. Yapışkanlı bölgenin üzerine bolca güneş kremi sürün ve 5-10 dakika bekletin. Krem, yapışkanın kimyasal yapısını yumuşatacaktır. Süre sonunda nemli bir bezle ovalayarak kalıntıyı kolayca temizleyin.