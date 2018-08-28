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Süper Lig'de Vagner Love bombası! Yeni takımı belli oldu

Bursaspor, Beşiktaş'ta beklentileri bir türlü karşılayamayan Vagner Love'ı transfer etmek için siyah beyazlı takımla her konuda anlaşmaya vardı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:26
Süper Lig'de Vagner Love bombası! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love, Bursaspor'a transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 33 yaşındaki Vagner Love'ı transfer ediyor. Bursaspor'un Beşiktaş ve Vagner Love ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:26
  1. vagner love
  2. Bursaspor
  3. Beşiktaş

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