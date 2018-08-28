Süper Lig'de Vagner Love bombası! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love, Bursaspor'a transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan 33 yaşındaki Vagner Love'ı transfer ediyor. Bursaspor'un Beşiktaş ve Vagner Love ile anlaşmaya vardığı belirtildi.