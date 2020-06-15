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Spor

Süper Lig'de son puan durumu!

Süper Lig, 27. hafta maçlarıyla birlikte tekrar başladı. Zirve koltuğunda Trabzonspor oturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:12:00 -
Süper Lig'de son puan durumu!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu ara verilen Süper Lig, 27. hafta maçlarıyla birlikte tekrar başladı.

İşte Süper Lig'de 27. haftanın şu ana kadar oynanan maçlarının sonuçları ve puan durumu ile şampiyonluk adaylarının kalan maçları...

Göztepe 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Başakşehir 2-0 Alanyaspor
Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor
Gaziantep 1-1 Ankaragücü
Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray

15 Haziran 2020 Pazartesi

21.00 Sivasspor - Denizlispor

Puan durumu

56 - Trabzonspor
56 - Başakşehir
50 - Galatasaray
49 - Sivasspor (1 maçı eksik)
44 - Beşiktaş
43 - Alanyaspor
43 - Fenerbahçe
37 - Göztepe
33 - Gaziantep
33 - Antalyaspor
31 - Denizlispor (1 maçı eksik)
31 - Gençlerbirliği
29 - Kasımpaşa
28 - Rizespor
26 - Konyaspor
25 - Malatyaspor
24 - Ankaragücü
22 - Kayserispor

Şampiyonluk adaylarının kalan maçları

Trabzonspor

Kalan maçları
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)

Başakşehir

Kalan maçları
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)

Galatasaray

Kalan Maçları
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)

Sivasspor (1 maçı eksik)

Kalan Maçları
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)

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