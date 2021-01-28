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Spor Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor
Spor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 11:00:00 -
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray maçları oynanacak.

Toplam 21 takımın mücadele ettiği lige bu sezon ara verilmedi. Sezonun ikinci yarısında takımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı takdirde hükmen mağlup ilan edilecek.

Süper Lig'in ikinci yarısı için 16 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Ligde sezon 16 Mayıs'ta sona erecek.

Haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

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