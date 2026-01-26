  • İSTANBUL
Spor Süper Lig'de kapanış gecesi: Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Süper Lig'de kapanış gecesi: Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Süper Lig'de kapanış gecesi: Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesi olan Eyüpspor-Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Bu akşam oynanacak kritik karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosu ve VAR ekibi netleşti.

Süper Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren Eyüpspor-Beşiktaş mücadelesi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem atamalarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in bu akşam başlayacak olan Eyüpspor-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka olacak.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olacak.

Müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

