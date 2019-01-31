Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: YARIN: 20:30 Fenerbahçe - Göztepe: SUAT ARSLANBOĞA CUMARTESİ 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: METE KALKAVAN

16:00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: ARDA KARDEŞLER

16:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: ALPER ULUSOY PAZAR 13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: ÖZGÜR YANKAYA

16:00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: HÜSEYİN GÖÇEK

19:00 Antalyaspor - Beşiktaş: BÜLENT YILDIRIM PAZARTESİ 20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: HALİS ÖZKAHYA

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