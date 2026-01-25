Süper Lig’de günün ilk maçı! Konyaspor, Gaziantep’te bir puanı son dakikada aldı
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK- Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip’in golünü Sorescu’dan gelirken, Konyaspor’un golü ise 89. dakikada Kramer’den geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Gaziantep FK ilk yarının uzatma dakikalarında Sorescu ile 1-0 öne geçti. İkici yarının 89. dakikasında Kramer ile Konyaspor beraberliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını, 25 yaparak 8. sırada kalırken, TÜMOSAN Konyaspor ise 19 puanda 12. sırada yer aldı.
Maçtan önemli dakikalar
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
14. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
34. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
45+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada sol kanatta serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu ağlarla buluştu fakat maçın hakemi pozisyon öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
57. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un gelişen atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisine pasında kaleci ile karşı kaşıya kalan Andzouana'nın vuruşunda kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ogün Özçiçek'in pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
74. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi'nin ortasına penaltı noktası üzerinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen çizgiden çıkardı.
77. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisine ortasında Kramer'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
89. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine pasında topu önünde bulan Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 tamamlandı.