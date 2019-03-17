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Süper Lig'de görünüm

Ligde 26. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı.

17 Mart 2019 Pazar 21:32
Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

 

Galatasaray, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

 

- Sonuçlar

 

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Akhisarspor-Kasımpaşa: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-1

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Beşiktaş-Göztepe: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1

Bursaspor-Galatasaray: 2-3

 

- Puan durumu

 

Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

Spor Toto Süper Lig

 TakımlarOGBMAYAVP
 --------------------------------------------------------
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR26177241132858
2.GALATASARAY26157455272852
3.BEŞİKTAŞ26138551341747
4.TRABZONSPOR2612774536943
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR2610793733437
6.ATİKER KONYASPOR2681173230235
7.ANTALYASPOR26105112941-1235
8.ÇAYKUR RİZESPOR2681083733434
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR2697103839-134
10.KASIMPAŞA26104124448-434
11.AYTEMİZ ALANYASPOR26104122833-534
12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR268992434-1033
13.FENERBAHÇE2671093237-531
14.MKE ANKARAGÜCÜ2694132741-1431
15.BURSASPOR2651382431-728
16.GÖZTEPE2683152634-827
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26410122635-922
18.AKHİSARSPOR2656152744-1721

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:32
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