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Süper Lig'de Galatasaray zirveye geri yerleşti!

Başakşehir, Süper Lig liderliğini Galatasaray'a kaptırdı.

02 Ekim 2018 Salı 09:11
Süper Lig'de Galatasaray zirveye geri yerleşti!

Son 3 haftada Trabzonspor ve Akhisar'a kaybederek sadece 1 galibiyet alan Galatasaray eleştiri oklarını üstüne çekti. Terim'in öğrencileri Başakşehir ve Kasımpaşa'nın puan kaybetmesiyle, 7. hafta sonunda yeniden lider olmayı başardı.

Süper Lig'e kötü başlatan Trabzonspor ve Fenerbahçe, henüz zirve yarışına ortak olamadı.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE GERİDE KALDI

Galatasaray zaferinden sonra 2 maçı da kaybeden Trabzonspor, evinde muhteşem bir geri dönüş yaptı. 2-0'dan geri gelen bordo mavililer 4-2 ile lige yeniden tutundu.

Rize deplasmanında 3-0 kaybeden Fenerbahçe ise tamamen dibe vurdu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:11
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. beşiktaş
  4. galatasaray
  5. trabzonspor
  6. fenerbahçe
  7. süper lig
  8. başakşehir
  9. puan durumu

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