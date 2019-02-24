Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen duyurdular Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, teknik direktörleri Kemal Özdeş'le yollarını ayırdıklarını, resmi açıklamayla duyurdu.

Süper Lig takımlarından Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Göztepe'den yapılan açıklama şöyle: Kamuoyunun Bilgisine: Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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