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Süper Lig'de Fenerbahçe bombası! Milli yıldızı bitiriyor

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen milli kaleci Harun Tekin'in transferinde sona yaklaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:52
Süper Lig'de Fenerbahçe bombası! Milli yıldızı bitiriyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

A Spor'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çaldı. Lige iyi bir giriş yapamayan sarı lacivertli ekip, yeşil beyazlı kulüple ve oyuncuyla anlaşma sağladı. Kameni ile de yollar ayrılacak.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:52
  1. harun tekin
  2. Fenerbahçe
  3. Bursaspor

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