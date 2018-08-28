Süper Lig'de Fenerbahçe bombası! Milli yıldızı bitiriyor
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen milli kaleci Harun Tekin'in transferinde sona yaklaştı.28 Ağustos 2018 Salı 22:52
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.
A Spor'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çaldı. Lige iyi bir giriş yapamayan sarı lacivertli ekip, yeşil beyazlı kulüple ve oyuncuyla anlaşma sağladı. Kameni ile de yollar ayrılacak.
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