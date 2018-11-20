Süper Lig'de, dengeleri değiştirecek dev takas! Devre arasında gerçekleşecek

Fenerbahçe'nin,Ozan Tufan ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklif yapması halinde, siyah-beyazlı taraftarlarla sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'u isteyeceği iddia edildi.

Bomba iddia

Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gündemdeyken Fenerbahçe gözünü Oğuzhan Özyakup'a çevirdi.

Sözcü'nün haberine göre, Sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan'a talip olan ezeli rakibi Beşiktaş'a, "Oğuzhan Özyakup'u isteriz" yanıtını verdi.

Bonservis ödemeden transfer yapmak istiyorlar

FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli ödemeden transfer yapmanın peşinde olan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların 10 numarasını takas ve bir miktar ücretle kadrosuna katmayı planlıyor.

Başkan Ali Koç ısrarcı

Tolgay Arslan takasının ikinci plana atıldığı belirtilen haberde, Başkan Ali Koç'un özellikle Oğuzhan'da ısrarcı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş taraftarıyla sezon başından beri arası bozuk olan ve maçlarda ıslıklanan Oğuzhan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Başkan Koç'un ikili ilişkileri iyi olan Fikret Orman'la önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve resmi teklifi ileteceği ifade edildi.