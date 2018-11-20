THY- Banjul
0553 313 94 23

Süper Lig'de, dengeleri değiştirecek dev takas! Devre arasında gerçekleşecek

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Fenerbahçeli Ozan Tufan karşılığında sarı-lacivertlilerin Oğuzhan Özyakup'u istediği öne sürüldü.

20 Kasım 2018 Salı 11:52
Süper Lig'de, dengeleri değiştirecek dev takas! Devre arasında gerçekleşecek

Fenerbahçe'nin,Ozan Tufan ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklif yapması halinde, siyah-beyazlı taraftarlarla sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'u isteyeceği iddia edildi.

Bomba iddia

Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gündemdeyken Fenerbahçe gözünü Oğuzhan Özyakup'a çevirdi.

Sözcü'nün haberine göre, Sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan'a talip olan ezeli rakibi Beşiktaş'a, "Oğuzhan Özyakup'u isteriz" yanıtını verdi.

Bonservis ödemeden transfer yapmak istiyorlar

FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli ödemeden transfer yapmanın peşinde olan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların 10 numarasını takas ve bir miktar ücretle kadrosuna katmayı planlıyor.

Başkan Ali Koç ısrarcı

Tolgay Arslan takasının ikinci plana atıldığı belirtilen haberde, Başkan Ali Koç'un özellikle Oğuzhan'da ısrarcı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş taraftarıyla sezon başından beri arası bozuk olan ve maçlarda ıslıklanan Oğuzhan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Başkan Koç'un ikili ilişkileri iyi olan Fikret Orman'la önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve resmi teklifi ileteceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:52
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. Ozan Tufan
  5. Dev takas
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

  • Ali bulutAli bulut1 sa önce
    Bu iki futbolcudanda bir cacik olmaz hicbiri takimina fayda vermez ne dengesi degisecekmis ya güldürmeyin adami
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
  1. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
  2. Yer Taksim! Filistinli turistlere yuh..
  3. Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
  4. Benzin ile motorin arasındaki fiyat..
  5. Erdoğan'ın başarı sırrı... "Sen desen..
  6. 2. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi
  7. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
  8. Ve yıldız futbolcunun menajeri..
  9. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
  10. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
  11. 2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe..
  12. "Terör propagandalarına izin..
  13. EGM polis akademisi öğretim görevlisi..
  14. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
  15. Meteorolojiden sağanak uyarısı
  16. Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale
  17. Alzheimer hastası kadın, derede ölü..
  18. İngiltere'yi korkutan tablo!..
  19. Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma..
  20. Başsavcının bilgisayarından FETÖ..
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

Günün Karikatürü

20 Kasım 2018
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!