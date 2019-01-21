Süper Lig'de Adebayor bombası! İşte yeni adresi...
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yıldız futbolcu Adebayor'u Fenerbahçe'ye verebileceğini söyledi.21 Ocak 2019 Pazartesi 18:12
Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'te yayınlanan programda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptıkları transfer görüşmesini açıkladı.
"Fenerbahçe'ye veririm"
Adebayor transferi hakkında Göksel Gümüşdağ ile aralarında geçen konuşmayı anlayan Serdar Ali Çelikler, "Başakşehir'de Adebayor gidecek... Göksel Başkan'a sordum; 'Beşiktaş ve Galatasaray'a vermem, şampiyonluktaki rakiplerim' dedi. 'Fener'e verir misin?' diye sordum. 'Fener'e veririm' dedi." ifadelerini kullandı.
"Başakşehir daha iyi takım"
Trabzonspor-Başakşehir maçını da değerlendiren Serdar Ali Çelikler, "Bugün daha iyi takım kazandı. Başakşehir senden daha iyi bir takım, bunu kabul etmek lazım... Real Madrid'li Robinho pas atıyor, Manchester City'li Clichy golü atıyor." dedi.
YORUM YAZ