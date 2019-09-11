Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 14:57
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler:
13 Eylül Cuma
20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
14 Eylül Cumartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler
15 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
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