Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler: 13 Eylül Cuma 20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık 14 Eylül Cumartesi 17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler 15 Eylül Pazar 17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan 16 Eylül Pazartesi 20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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