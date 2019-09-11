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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:57
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler:

13 Eylül Cuma

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:57
  1. Aydın
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Medipol Başakşehir
  5. Demir Grup Sivasspor
  6. Antalyaspor
  7. İstikbal Mobilya Kayserispor
  8. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
  9. Çaykur Rizespor
  10. Göztepe
  11. Beşiktaş
  12. MKE Ankaragücü
  13. BTC TURK Yeni Malatyaspor
  14. Trabzonspor
  15. Gençlerbirliği
  16. Yukatel Denizlispor
  17. Konyaspor
  18. Alanyaspor
  19. Fenerbahçe

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