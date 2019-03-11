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Süper lig'de 26 haftanın maçları Süper Lig puan durumu

Bu hafta süper lig maç sonuçları, bu hafta hangi maçlar oynanacak. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig 25 hafta maçları 15 Mart Cuma saat 20:30’da Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla start verecek. Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 16 Mart Cumartesi saat 13:30’da, Beşiktaş-Göztepe maçı ise 16 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da oynananacak. İşte Süper Lig 25 hafta maç programları ve Süper Lig 26 hafta maçları ne zaman sorusunun cevabı…

11 Mart 2019 Pazartesi 12:26
Süper lig'de 26 haftanın maçları Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig 25 hafta maçları 15 Mart Cuma saat 20:30’da Fenerbahçe-Sivasspor maçıyla start verecek. Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 16 Mart Cumartesi saat 13:30’da, Beşiktaş-Göztepe maçı ise 16 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da oynananacak. İşte Süper Lig 25 hafta maç programları ve Süper Lig 26 hafta maçları ne zaman sorusunun cevabı…

Spor Toto Süper Lg 25. hafta maç sonuçları ve puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin sürdüğü Süper Lig'de Ligin sonlarına yaklaştıkça şampiyonluk ve liderlik yarışı zorlaşıyor. İşte, Spor Toto Süper Lg 25. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu. Süper Lig'in 25. haftasında şu ana kadar oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle gerçekleşti. Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Trabzonspor-Akhisarspor:2-1

Ankaragücü-Bursaspor: 0-0

Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Alanyaspor - BB Erzurumspor: 2-1

Rizespor - Kayserispor: 3-0

Göztepe - Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş - Konyaspor: 3-2

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:26
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Ankara
  10. Süper lig'de 26 haftanın maçları
  11. Süper Lig puan durumu
  12. bu hafta süper lig maç sonuçları
  13. bu hafta hangi maçlar oynanacak

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