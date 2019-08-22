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Süper Lig’de 2. hafta heyecanı

Süper Lig’de 2.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:46
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı

Süper Lig’de 2. haftanın perdesi Beşiktaş-Göztepe karşılaşması ile açılacak.


Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 24, 25 ve 26 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın ilk mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 20.30’da sahasında İzmir ekibi Göztepe ile mücadele edecek. İki takım da ligin ilk haftasını puansız kapamıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşma ile birlikte evinde taraftarların önüne ilk kez çıkacak.


Haftanın önemli maçında ise Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, lige 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlamıştı. Başakşehir ise deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup olmuştu. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak.


Sezona UEFA Avrupa Ligi maçları ile başlayan iki ekip Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, pazar günü saat 19.15’te mücadele edecek. İlk haftada bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Malatya ekibi de evinde Başakşehir’i yenmişti.


Son şampiyon Galatasaray da ikinci haftada taraftarının karşısına çıkacak. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 21.45’te Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, ilk haftada Denizlispor’a 2-0 mağlup olmuştu. Konya ise evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.


Süper Lig’de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık



24 Ağustos Cumartesi


19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan


21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat


21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



25 Ağustos Pazar


19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus


19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler


21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan


21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan



26 Ağustos Pazartesi


20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:46
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