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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

- Ligde haftanın ilk maçında Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek

22 Kasım 2018 Perşembe 09:16
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

 

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da oynanacağı Süper Lig'de 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:16
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Futbol
  12. Spor Toto Süper Lig
  13. SÜPERLİG

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