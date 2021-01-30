Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek? Hangi takım hangi oyuncuyu transfer etti?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ocak 2021 ara transfer döneminin ne zaman biteceğini açıkladı. Bu sene toplam 21 takımın bulunduğu Türkiye Süper Lig'de ara transfer dönemi hızlı başladı. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımın bomba transferler duyurduğu transfer dönemi için son günlere girildi.

2020-2021 Türkiye Süper Lig'inde hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon toplamda 21 takımın yer aldığı lig de ara transfer döneminin son günlerine girildi.

Süper Lig’de Mesut Özil, Henry Onyekuru, Berat Özdemir gibi isimlerin bomba transferleri gündeme oturdu. Transfer sezonunun ne zaman biteceği ise merak edilmeye başlandı. Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yaptığı duyuruda, Yönetim Kurulu’nun düzenlediği toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlediği açıklandı. Yapılan açıklamada ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başladığı belirtilirken transfer döneminin 1 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacağı ifade edildi.

Hangi takım hangi oyuncuyu transfer etti?

Fenerbahçe transferleri; Mesut Özil, Attilla Slazai, Bright Osayi-Samuel

Galatasaray transferleri; Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

Beşiktaş JK transferleri; Oğuzhan Akgün, Serdar Saatçi

Trabzonspor transferleri; Berat Özdemir, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas

Başakşehir transferleri; Ömer Ali Şahiner, Junior Fernandes, Leonardo Duarte, Salim Farsak, Alya Toure

Gaziantep FK transferleri; Osama Rashid, Bilal Başacıkoğlu

Kasımpaşa transferleri; Kristijan Bistrovic, Danny Drinkwater, Derrick Luckassen, Isaac Thelin, Dusko Tosic, Berk Çetin

Denizlispor transferleri; Kubilay Aktaş, Ahmed Yasin, Görkem Can, Hasan Ayaroğlu, Mix Diskerud, Ali Yavuz Kol

Kayserispor transferleri; Anton Maglica, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Karlo Muhar

Ankaragücü transferleri; Aliou Badji, İbrahim Akdağ, Embiya Ayyıldız, Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Geraldo

Göztepe transferleri; Fousseni Diabate, Peter Zulj, Beykan Şimşek, Anderson Esiti Fatih

Karagümrük transferleri; Lucas Castro, Emre Çolak, Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Gaston Campi, Vegar Eggen Hedenstad

Alanyaspor transferleri; Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, El Mami Tetah

Rizespor transferleri; Erik Sabo, Damjan Djokovic, Alexander Söderlund

Konyaspor transferleri; Amar Rahmanovic, Barış Yardımcı, Ertuğrul Tekşen, Ismael Diomande, Bytyqi, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Emre Kartal

Sivasspor transferleri; Alaaddin Okumuş, Ahmet Oğuz, Emre Satılmış

Erzurumspor transferleri; Manuel Da Costa, Johanna Omolo, AAtıf Chahechouhe, Jakub Szumski, Brahim Darri, Yacouba Coulibaly, Elba Rashani

Hatayspor transferleri; Mohammed Kesselly Kamara, Muhammed Mert, Ekrem Kilicarslan

Gençlerbirliği transferleri; Srdjan Spiridonovic, Lucas Mugni, Yasin Davuş, Mustafa Akbaş, Antalyaspor Ali Erkin, Mehmet Durgut