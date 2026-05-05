Süper Lig takımı Göztepe, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Göztepe Spor Kulübü, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi sonrası yaptığı tebrik paylaşımını kaldırdığını duyurdu.

“AMACIMIZ DIŞINDA YORUMLANDI”

Kulüpten yapılan açıklamada, sporun birleştirici gücüne inandıkları ve bu doğrultuda tüm kulüplerin başarılarını saygıyla karşıladıkları vurgulandı. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin de tebrik edildiği belirtildi. Ancak yapılan paylaşımın amacının dışına çekildiği ve kulübün muhatabı olmayan taraftarların hedef haline getirildiği ifade edildi.

TARAFTAR HASSASİYETİ DİKKATE ALINDI

Göztepe yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından taraftar hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımı kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

“BİRLİK VE BERABERLİK” VURGUSU

Açıklamada ayrıca, Gaziantep FK ile oynanacak kritik maç öncesinde camianın birlik ve beraberliğine dikkat çekildi. Tüm taraftarların takımın yanında tek yürek olması gerektiği vurgulandı.