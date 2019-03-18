Süper Lig puan durumu maç sonuçları 26. hafta puan durumu

Süper Lig’de 26. hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum. Süper Lig 26. Hafta maçlarında heyecan doruktaydı. Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor maçı sonuçlandı. Kayserispor 1 - 1 Başakşehir, Bursaspor 2 - 3 Galatasaray maç sonuçlarının gelmesinin ardından Süper Lig'de 26. hafta puan durumu merak edilmekte. Son dakika pun durumu haberleri. Sper Lig 26. Hafta maç sonuçları ne oldu? Süper lig maç sonuçları izle, Süper lig maç özetleri. Süper Lig 26. Hafta fikstürü, maç sonuçları ve son dakika puan durumunda son durum ne? İşte detaylar…

Süper Lig'de oynanan son karşılaşmaların ardından 26. Hafta puan durumu listesi güncellendi. Süper Lig'in 26. haftasında puan durumunu etkileyen en önemli karşılaşmalardan biri Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynan Galatasaray- Bursaspor maçı oldu. Futbolseverler için Süper Lig puan durumunun güncel halini derledik.

Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor

Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa

Erzurumspor 0-1 Trabzonspor

Antalyaspor 3-0 Alanyaspor

Beşiktaş 1-0 Göztepe

Yeni Malatyaspor 3 - 1 Ankaragücü

Kayserispor 1 - 1 Başakşehir

Bursaspor 2 - 3 Galatasaray

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen Hollandalı futbolcu Ryan Donk ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yapılan yeni anlaşmada Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımda 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı maddesi yer aldı. Galatasaray'da bu sezon 14 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Donk'un sözleşmesi kendiliğinden 1 yıl daha uzadı. Donk, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek sezon için 1 milyon 895 bin avro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ve Avrupa kupalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecek. Gelecek sezon 21 lig ve Avrupa kupası maçında oynaması durumunda Donk'a ekstradan 300 bin avro daha verilecek.

Fenerbahçe Ersun Yanal ile Kadıköy'de farklı

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligde çıktığı 23 iç saha maçında 18 galibiyet aldı, hiç yenilmedi. Deneyimli teknik adam, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda deplasmanda kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, puanları ise Kadıköy'de topladı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemde evinde 6 maça çıkarken 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

Fenerbahçe, aynı periyotta deplasmanda ise 5 maça çıkarken galibiyet yüzü görmedi ve 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırabildi. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan önce 2 farklı teknik adamla ligde çıktığı 7 iç saha maçında ise sadece 2 galibiyet alabilmişti. Söz konusu dönemde Phillip Cocu ve Erwin Koeman'lı Fenerbahçe, sahasında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşamıştı.

Galibiyet sayıları arttı

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde galibiyet sayısında artış yakaladı. Hollandalı teknik direktörler Phillip Cocu ve Erwin Koeman yönetiminde ligde bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sadece 3 maç kazanabilmişti. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki 11 karşılaşmada ise 4. galibiyetine ulaştı.

Ersun Yanal, Kadıköy'de yenilmiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında ligde taraftarı önünde hiç yenilmedi. Bu sezon takımıyla ligde iç sahada 6 maça çıkan Yanal, 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşatan tecrübeli teknik adam, o dönemde de Kadıköy'de hiç kaybetmemişti. Ersun Yanallı Fenerbahçe, 2013 2014 sezonunda şampiyon olurken, seyircisi önünde çıktığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Soldado son bölümde açıldı

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, son haftalarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Ligin ilk yarısında gol atma başarısı gösteremeyen Soldado, Ersun Yanal'ın gelişiyle rakip fileleri sarsmaya başladı. Süper Lig'de son 3 haftayı da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'den sonra Demir Grup Sivasspor ağlarını da havalandırdı. Bu sezon 4. golüne imza atan Soldado, 18. haftada Bursaspor ağlarını da sarsmıştı.

Mehmet Ekici performans arttırdı

Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız görüntüsüyle uzun süre sarı-lacivertli taraftarların beklentisinin altında kalan Mehmet, ligin ikinci yarısında performansını yükseltti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından daha çok forma şansı bulmaya başlayan Mehmet, son maçlarda kritik gollere imza attı. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 780 gün sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Mehmet, aynı karşılaşmada attığı frikik golüyle resmi maçlarda da 3,5 yıl sonra serbest vuruştan fileleri havalandırmıştı. Demir Grup Sivasspor karşısında takımının galibiyet golüne imza atan tecrübeli futbolcu, bu sezon 3 golünü de ligin ikinci yarısında kaydetti. Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile oynanan maçta da 2 gol atmayı başarmıştı.