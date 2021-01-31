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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig lider kim?
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig lider kim?

Süper Lig'de 22. hafta sona erdi. Futbolseverler 22. hafta sonuçlarını gelecek haftanı programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:49:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig lider kim?

Süper Lig’in 22. haftası pazar akşamı oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken Trabzonspor puanını 36’ya çıkardı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

22. hafta sonuçları

Süper Lig puan durumu

23. hafta fikstürü

 

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