Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig lider kim?
Süper Lig'de 22. hafta sona erdi. Futbolseverler 22. hafta sonuçlarını gelecek haftanı programını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim?
Süper Lig’in 22. haftası pazar akşamı oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken Trabzonspor puanını 36’ya çıkardı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
22. hafta sonuçları
Süper Lig puan durumu
23. hafta fikstürü