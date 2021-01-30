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Spor Süper Lig maçına yağmur engeli
Spor

Süper Lig maçına yağmur engeli

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı yoğun yağmur sebebi ile 19. dakikada ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 17:25:00 -
Süper Lig maçına yağmur engeli

Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, 19. dakikada olumsuz hava koşulları sebebi ile yarına ertelendi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da yağış altında başlayan mücadelede ev sahibi ekip, 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti.

Hakem Zorbay Küçük, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadeleyi durdurdu.

Ertelendiği bildirilen karşılaşmanın, yarın aynı saatte kaldığı yerden oynanması öngörülüyor.

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