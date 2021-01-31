Süper Lig gelecek hafta | Süper Lig 23. hafta
Süper Lig'de haftanın maçları | Süper Lig'de 22. hafta pazar günü oynana maçlarla tamamlandı. Ligde 23. hafta 2 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak? Peki, 23. haftayı hangi takım bay geçiyor? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig haftanın programı | Süper Lig'de 23. hafta 2 Şubat Salı günü 16.00'da oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Ligde 21 takım yer aldığı için her hafta bir takım ligi bay geçiyor. Süper Lig'in 23. haftasını Ankaragücü bay geçecek. İşte, Süper Lig 23. hafta programı
Süper Lig gelecek hafta | Süper Lig 23. hafta
2 Şubat Salı
16.00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE
19.00 GALATASARAY-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19.00 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA
03 Şubat Çarşamba
13.30 DG SİVASSPOR-BB ERZURUMSPOR
16.00 FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK
16.00 HES KABLO KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR
19.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
19.00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ
04 Şubat Perşembe
16.00 GÖZTEPE-YENİ MALATYASPOR
19.00 TRABZONSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR