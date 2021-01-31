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Spor Süper Lig gelecek hafta | Süper Lig 23. hafta
Spor

Süper Lig gelecek hafta | Süper Lig 23. hafta

Süper Lig'de haftanın maçları | Süper Lig'de 22. hafta pazar günü oynana maçlarla tamamlandı. Ligde 23. hafta 2 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak? Peki, 23. haftayı hangi takım bay geçiyor? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:02:00 -
Süper Lig gelecek hafta | Süper Lig 23. hafta

Süper Lig haftanın programı | Süper Lig'de 23. hafta 2 Şubat Salı günü 16.00'da oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Ligde 21 takım yer aldığı için her hafta bir takım ligi bay geçiyor. Süper Lig'in 23. haftasını Ankaragücü bay geçecek. İşte, Süper Lig 23. hafta programı

Süper Lig gelecek hafta | Süper Lig 23. hafta

2 Şubat Salı

16.00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE

19.00 GALATASARAY-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

19.00 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA

03 Şubat Çarşamba

13.30 DG SİVASSPOR-BB ERZURUMSPOR

16.00 FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK

16.00 HES KABLO KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

19.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

19.00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ

04 Şubat Perşembe

16.00 GÖZTEPE-YENİ MALATYASPOR

19.00 TRABZONSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

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