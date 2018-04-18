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Süper Lig ekipleri rahatlayacak

Süper Lig'de 9 milyar 691 TL'lik 4 yıllık yayın geliri uygun bir yerden fon bulup kredilendirilecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:38
Süper Lig ekipleri rahatlayacak

Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın yıllardır üzerinde çalıştığı Süper Lig A.Ş kurulumunda sona doğru gelindi. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın geçmiş dönemden gelen bu dev projeye hız vermesi üzerine hazırlanan yasa tasarısı ilgili bakanlığa sunuldu. Kaynakların doğru kullanımı için mali kontrol kurulunun da kurulacağı bu şirketin hayata geçmesiyle birlikte kulüplerin tüm borçlarının kapatılacağı dev bir proje üzerinde de çalışılıyor. Yasanın kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önderliğinde hazırlanan o projenin tüm ayrıntıları…

4 KULÜBÜN BORCU 5.5 MİLYAR TL

Yayın gelirleri 4 yıllığına uygun bir yerden fon bulup kredilendirilecek. Süper Lig ekipleri birbirine kefil olacak. Herkes gelecek paradan belli bir oranda alacak. Böylece kulüplerin borçları sıfırlanacak. Bilindiği gibi kulüplerin yayın gelirleri yıllık 590 milyon dolar. 4 yılda kulüplerin alacağı para toplam 2 milyar 360 bin dolar. Bu rakamın TL karşılığı 9 milyar 691 milyon TL.. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borçları 5 milyar 417 milyon lirayı buluyor. Diğer kalan 14 kulübün borçları eklendiğinde bu rakımın 8 milyar civarında olduğu belirtiliyor.

YAYIN İHALESİNİ ŞİRKET YAPACAK

Süper Lig AŞ Türk futbolu ile ilgili önemli kararlara da imza atabilecek. Örneğin Süper Lig yayın ihalesini ve diğer hakların pazarlamasını da Süper Lig A.Ş yapacak. TFF'nin yayın gelirindeki payı yüzde 12'den yüzde 4'e düşecek. Böylece kulüplerin alacağı para daha da yükselecek. Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin ödemeleri de bu şirket üzerinden yapılacak. Kulüplerin mali yapısı UEFA kriterlerine göre Süper Lig A.Ş üzerinden incelenecek. Gerekirse kulüplere cezalar verilecek. Şirketleşme modeli TFF 1. Lig'e de uygulamaya konulacak.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:38
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