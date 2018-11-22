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Süper Lig ekibinden transfer bombası Usain Bolt!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sİvasspor'un, dünyaca ünlü atlet ve sonradan futbola dönen Usain Bolt'a teklifte bulunduğu iddia edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 03:09
Süper Lig ekibinden transfer bombası Usain Bolt!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivassspor'un, profesyonel olarak futbola geçiş yapmaya çalışan dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Bolt ile ilk temas kuruldu

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre; Demir Grup Sivasspor, Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas da kuruldu.

Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.

Son olarak Avustralya futbol kulüplerinden Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı sporcu, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen herhangi bir takımla profesyonel sözleşme imzalayamamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Usain Bolt'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 03:09
  1. Usain Bolt
  2. Demir Grup Sivasspor
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