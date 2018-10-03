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Süper Lig ekibinden büyük tepki: İsteniyor ki hep yenilelim

Geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir deplasmanından bir puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, basında çıkan haberlere tepki gösterdi. Gevrek, "Aldığımız puana gölge düşürüyorlar" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:07
Süper Lig ekibinden büyük tepki: İsteniyor ki hep yenilelim

E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin şampiyonluk adaylarından birisinden aldıkları 1 puanın oldukça değerli olduğunu belirterek, “Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun” dedi.

"İsteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin"

Takımdaki son durum ve M. Başakşehir müsabakasıyla ilgili İHA’ya değerlendirmede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiaya önemli mesajlar verdi. Malatya şehri olarak futbolda son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Gevrek, “Son oynadığımız M. Başakşehir maçı her açıdan önemli ve de kayda değer bir müsabakaydı. Çıkıp aslanlar gibi oyunumuzu oynadık ve galip geldik. Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun. Biz bildiğimiz yolda, başarılı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Gevrek, Sivasspor ile zor bir müsabaka oynayacaklarına da değinerek, “Sivasspor geçen hafta Bursa karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Onlar da bu başarısını sürdürmek isteyecektir. Başlarında çok değerli bir teknik adam var. Umarım M.Başakşehir maçındaki başarılı oyunumuzu sürdürür ve sahadan galibiyetle ayrılırız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:07
  1. Sivas
  2. Bursa
  3. Medipol Başakşehir
  4. Yeni Malatyaspor
  5. adil gevrek

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