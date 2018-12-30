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Süper Lig ekibinden Aziz Behich bombası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem ligimizde Bursaspor forması giyen şimdilerde Hollanda ekibi PSV'de top koşturan Aziz Behich'i yakın markaja aldı.

30 Aralık 2018 Pazar 03:12
Süper Lig ekibinden Aziz Behich bombası!

Ara transfer döneminde en az 3 takviye gerçekleştirmesi beklenen sarı-kırmızılıların sol bek Adama Traore'nin sakatlığı sonrası 3 oyuncuyu listesine aldığı bildirildi.

Aziz Behich hamlesi!

Sarı kırmızılı ekip PSV Eindhoven'den Avustralyalı Aziz Behich ve Celtic'ten Honduraslı Emilio Izaguirre ile ilgilendiği ifade edildi. Teknik direktör Kemal Özdeş'in bu isimlerden birini mutlaka kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Oyuncu ve kulüpleriyle temasa geçen yönetimin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar sol bek transferini sonlandırmak istediği belirtildi.

Yine tanıdık bir isim olan Aziz Behich de 2014-2018 yılları arası Bursaspor'da top koşturdu. Bu sezon başı Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu yalnızca 4 maça çıkıp istediğini bulamadı.

Behich için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi. Tam 8 yıldır İskoçya'da Celtic formasını giyen 32 yaşındaki Izaguirre istikrarlı performansıyla dikkat çekti.Deneyimli sol bek Celtic'te Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübelerini yaşadı. Izaguirre ilk yarıda Celtic'te 9 resmi maçta görev yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 03:12
  1. Antalya
  2. Aziz Behich
  3. Göztepe
  4. Süper Lig
  5. PSV
  6. Bursaspor

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