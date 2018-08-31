Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Yeni transfer şehri terk etti
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Hull City'den iki yıllık anlaşmaya vardığı eski Sivassporlu Kamil Grosicki'nin anlaşmayı bozduğunu açıkladı.31 Ağustos 2018 Cuma 21:20
Bursaspor, Hull City'den iki yıllık kiralamak için anlaşmaya vardığı Kamil Grosicki'nin hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozduğunu ve şehri terk ettiğini açıkladı.
Bursaspor'un açıklaması şu şekilde:
Sözleşme, Hull City, oyuncu ve menajerlerinin taleplerine uygun bir şekilde hazırlanmış ve imza aşamasına gelinmişken, Kamil Grosicki ani bir kararla ve hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozmuş ve şehri terk etmiştir.
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