Süper Lig ekibinde flaş gelişme! Yeni transfer şehri terk etti

Bursaspor, Hull City'den iki yıllık kiralamak için anlaşmaya vardığı Kamil Grosicki'nin hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozduğunu ve şehri terk ettiğini açıkladı.

Bursaspor'un açıklaması şu şekilde:

Sözleşme, Hull City, oyuncu ve menajerlerinin taleplerine uygun bir şekilde hazırlanmış ve imza aşamasına gelinmişken, Kamil Grosicki ani bir kararla ve hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozmuş ve şehri terk etmiştir.