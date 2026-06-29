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Spor Süper lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı
Spor

Süper lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

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Süper lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Özhan Pulat getirildi.

Eyüpspor'da Özhan Pulat dönemi başladı. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2024'te Hatayspor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Özhan Pulat, 7 Eylül 2024'te görevinden ayrılmıştı.

Eyüpspor’u süper Lig’de tutmayı başaran teknik direktör  Atila Gerin ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmıştı.

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