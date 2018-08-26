Süper Lig ekibi Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'la sorunlar yaşayan savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı renklerine bağladı.

Akbaş'ın sarı-kırmızılı takımın son oynadığı Kayserispor maçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması da transferin bittiğini gösterdi.

ÜNAL KARAMAN'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sivasspor maçında yedek bırakıldığı için Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a tepki gösteren ve kadro dışı bırakılması gündeme gelen Mustafa Akbaş'ın yeni adresi Malatya oldu. Transferle ilgili yapılan görüşmelerde Mustafa Akbaş'la her konuda el sıkışan sarı-kırmızılıların sözleşmesi devam eden futbolcuyu takıma kazandırmak adına Trabzonspor yönetimiyle de anlaşmaya vardı.