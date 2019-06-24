Süper Lig ekibi kıyım yaptı! 4 oyuncuyla yollar ayrıldı 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği tecrübeli futbolcular Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Sezon öncesi transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren takımımız bir dizi karar aldı. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi kaptanımız Selçuk Şahin, yine takım kaptanlarımızdan Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a emekleri için teşekkür ederek yollarımızı ayıracağımızı bildirdik. Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk. Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a kariyerlerinde başarı diliyoruz."

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