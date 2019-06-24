0553 313 94 23

Süper Lig ekibi kıyım yaptı! 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği tecrübeli futbolcular Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:28
Süper Lig ekibi kıyım yaptı! 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Sezon öncesi transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren takımımız bir dizi karar aldı.

Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi kaptanımız Selçuk Şahin, yine takım kaptanlarımızdan Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a emekleri için teşekkür ederek yollarımızı ayıracağımızı bildirdik.

Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk.

Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a kariyerlerinde başarı diliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:28
  1. Süper Lig
  2. Gençlerbirliği
  3. Selçuk Şahin
  4. Hakan Arıkan
  5. İlhan Özek
  6. Bekir Yılmaz
  7. flaş ayrılık
  8. açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    1. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    2. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    4. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    5. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    6. Genç polis memuruna son tören
    7. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    8. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    9. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    10. Binali Yıldırım, sandık başında..
    11. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    12. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    13. Makineye kolunu kaptırdı
    14. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    15. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    16. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    17. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    18. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    19. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    20. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    21. LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    22. Bakan Soylu: "Düzensiz ve kaçak..
    23. Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet..
    24. Hayrabolu’da 25 dönümlük ekili alan..
    25. Çorlu Belediyesi asfaltlama..
    26. Tarla yangını ilçeyi seferber etti
    27. AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul..
    28. Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan..
    29. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    30. İran'dan AB ülkelerine nükleer..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı