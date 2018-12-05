THY- Euroleague
0553 313 94 23

Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:44
Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile anlaştı

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul'da Karaman ile masaya oturdu.

Son kararı Başkan Bedir verecek

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul'daki görüşmenin sonucunu İzmir'de bulunan Başkan Erol Bedir'e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında 1-2 küçük pürüz dışında mutabık kalındığı ancak son kararı Başkan Bedir'in vereceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Kayserispor
  4. Hikmet Karaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının 4. yılı
    1. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    2. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    3. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    4. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    5. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    6. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    7. Kremalı karnabahar çorbası
    8. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    9. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    10. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    11. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    12. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    13. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    14. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    15. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    16. "Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla..
    17. Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara..
    18. Patlıcanlı börek
    19. Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum