Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.05 Aralık 2018 Çarşamba 18:44
Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul'da Karaman ile masaya oturdu.
Son kararı Başkan Bedir verecek
Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul'daki görüşmenin sonucunu İzmir'de bulunan Başkan Erol Bedir'e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında 1-2 küçük pürüz dışında mutabık kalındığı ancak son kararı Başkan Bedir'in vereceği öğrenildi.
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