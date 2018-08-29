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Süper Lig ekibi Cikalleshi ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, Osmanlıspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi'yi transfer etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:59
Süper Lig ekibi Cikalleshi ile anlaşmaya vardı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Osmanlıspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor ve Osmanlıspor formaları giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 70 maçta 19 gol attı.

Cikalleshi'nin Türkiye Kupası'nda da 20 maçta 12 golü bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:59
  1. Osmanlıspor
  2. Başakşehir
  3. Sokol Cikalleshi
  4. Cikalleshi
  5. Göztepe

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