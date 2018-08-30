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Süper Lig 4. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Süper Lig 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden ilan edildi.Buna göre, Trabzonspor – Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Çüneyt Çakır Bursaspor – Beşiktaş maçını yönetecek.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:33
Süper Lig 4. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Süper Lig 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden ilan edildi.  Buna göre, Trabzonspor – Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Çüneyt Çakır Bursaspor – Beşiktaş maçını yönetecek.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yeni Malatyaspor - Konyaspor / Hüseyin Göçek

Fenerbahçe - Kayserispor / Ümit Öztürk

Akhisarspor - Sivasspor / Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray / Fırat Aydınus

Alanyaspor - Göztepe / Yaşar Kemal Uğurlu

BB Erzurumspor - Başakşehir / Bülent Yıldırım

Kasımpaşa - Ankaragücü / Arda Kardeşler

Antalyaspor - Rizespor / Ali Palabıyık

Bursaspor - Beşiktaş / Cüneyt Çakır

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:33
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Süper Lig 4. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?
  13. Ali Palabıyık
  14. Bahattin Şimşek
  15. tff
  16. Cüneyt Çakır
  17. Fenerbahçe - Kayserispor maçı
  18. Bursaspor - Beşiktaş maçı
  19. Trabzonspor - Galatasaray maçı
  20. Fırat Aydınus
  21. Ümit Öztürk

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