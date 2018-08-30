Süper Lig 4. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?
Süper Lig 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden ilan edildi.Buna göre, Trabzonspor – Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Çüneyt Çakır Bursaspor – Beşiktaş maçını yönetecek.30 Ağustos 2018 Perşembe 10:33
Süper Lig 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden ilan edildi. Buna göre, Trabzonspor – Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Çüneyt Çakır Bursaspor – Beşiktaş maçını yönetecek.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yeni Malatyaspor - Konyaspor / Hüseyin Göçek
Fenerbahçe - Kayserispor / Ümit Öztürk
Akhisarspor - Sivasspor / Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray / Fırat Aydınus
Alanyaspor - Göztepe / Yaşar Kemal Uğurlu
BB Erzurumspor - Başakşehir / Bülent Yıldırım
Kasımpaşa - Ankaragücü / Arda Kardeşler
Antalyaspor - Rizespor / Ali Palabıyık
Bursaspor - Beşiktaş / Cüneyt Çakır
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