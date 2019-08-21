Süper Lig 2. hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig'de bu haftaki maçlar Süper Lig’de Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı sonrasında ilk hafta puan durumu netleşti. Haftanın kapanış mücadelesinde 5 farklı golle galibiyet elde eden Fenerbahçe uzun zaman sonra liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig’deki 2. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de bu haftaki maçlar

Süper Lig’de Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı sonrasında ilk hafta puan durumu netleşti. Haftanın kapanış mücadelesinde 5 farklı golle galibiyet elde eden Fenerbahçe uzun zaman sonra liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig’deki 2. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig'de bu haftaki maçlar Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı. Fenerbahçe'nin yüzü ise 5 gollü galibiyetle güldü. Futbolseverler şimdi 2. hafta maçlarına odaklandı. İşte, Süper Lig 2. hafta maç programı... 23 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir) 21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom) 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

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