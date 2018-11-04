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Süper lig 11. hafta maç sonuçları ve takımların puan durumları

Süper Lig’in 11. Haftası pazartesi günü Göztepe-Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe ile 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve ligde 20 puanla Başakşehir’in arkasında ikinci sırada yer aldı. Peki 11. Hafta oynanan karşılaşmalar ile takımların puan durumu nasıl oldu?

04 Kasım 2018 Pazar 11:22
Süper lig 11. hafta maç sonuçları ve takımların puan durumları

Süper Lig’in 11. haftası pazartesi günü Göztepe-Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe ile 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve ligde 20 puanla Başakşehir’in arkasında ikinci sırada yer aldı. Peki 11. Hafta oynanan karşılaşmalar ile takımların puan durumu nasıl oldu?

Medipol  Başakşehir, Beşiktaş’ı 1-0 yendi. Kasımpaşa ile Antalyaspor karşılaşmasında ise stor Kasımpaşa  1,  Antalyaspor 2 oldu. Süper Lig’in 11. Hafta maçları yarın oynanacak, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek. Süper lig 11. hafta maç sonuçlarına göre, 24 puanla Başakşehir 1. Sırada yer alırken, Başakşehir’i 4 puan geride Galatasaray takip etmekte. Henüz 11. Hafta maçını oynamayan Antalyaspor’un 20, Kasımpaşa’nın ise 19 puanla ligde 4. Sırada yer almakta. Beşiktaş ise Kasımpaşa’nın hemen ardında 18 puana sahip. Fenerbahçe ise 10 puanla listenin sonundan 4. Sırada yani 15. Sırada yer almakta. Peki Süper lig 11. Hafta maç sonuçları ve takımların puan durumları nasıl oluştu?

Süper Lig'de 11. hafta maçları ve maç sonuçlarına göre puan durumları

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor

Akhisarspor 1 -1 BB Erzurumspor

Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş

4 Kasım Pazar

MKE Ankaragücü-Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Bursaspor

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:22
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. Erzurum
  5. Antalya
  6. süper lig 11. hafta maç sonuçları
  7. MKE Ankaragücü-Kayserispor
  8. Trabzonspor-Bursaspor
  9. Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor
  10. Süper Lig'de 11. hafta maçları
  11. Süper Lig'de 11. hafta puan durumu

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