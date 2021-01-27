Süper Kupa Finali'nde saha karıştı

Süper Kupa Finali'nde Başakşehir ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldi, maçın son dakikalarında büyük bir arbede çıktı. Trabzonspor'un Ekuban ile bulduğu golün ardından saha adeta karıştı. Okan Buruk'un Trabzonspor yedek kulübesine doğru yaptığı alkış hareketi sonra iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri birbirine girdi. Özellikle Okan Buruk ve Başakşehir idari direktörü Murat Yaman ile Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz arasındaki gerilim hat safhaya ulaştı.

Birbirlerinin üzerine koşan iki ismi de zor sakinleştirdiler. Yaşanan olaylar sonrası Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir idari direktörü Murat Yaman kırmızı kart gördü.